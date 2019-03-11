Балтинвестбанк с 11 марта устанавливает повышенные ставки по рублевым вкладам «Абсолютный чемпион +», «Абсолютный чемпион + online», «Абсолютный чемпион + для пролонгации», «Абсолютный чемпион + online для пролонгации».

Как отмечается в сообщении банка, при открытии или пролонгации вышеназванных вкладов на срок от 182 до 271 дня или на период от 542 до 730 дней устанавливается максимальная фиксированная ставка — 8,1% годовых. Повышенные ставки действуют при любой сумме депозита выше установленного минимума 10 тыс. рублей. Остальные условия не меняются.

В банке уточняют, что вклад «Абсолютный чемпион +» можно открыть в офисах банка, «Абсолютный чемпион + online» — только в интернет-банке. Вклады «Абсолютный чемпион + для пролонгации» и «Абсолютный чемпион + online для пролонгации» ориентированы на клиентов, решивших продлить вклады на новый срок: условия по этим вкладам сохраняются, но проценты начисляются по более высокой ставке.



Выплата процентов производится в конце срока вклада. При досрочном расторжении договора в течение 181 дня (включительно) с даты открытия или пролонгации проценты начисляются и выплачиваются в соответствии с действующей ставкой по вкладу «Сберегательный», по истечении указанного срока — в размере 0,6 процентной ставки по вкладу, установленной на дату его открытия/пролонгации. Срок размещения средств — от 91 до 1 080 дней. Вклад можно открыть в рублях, а также в долларах и евро.

