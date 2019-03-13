Банк «Русский Стандарт» проанализировал поведение клиентов в дистанционных каналах банковского обслуживания (ДБО) в прошедшем году. Общее количество клиентов в ДБО увеличилось, но при этом впервые упала доля столичных пользователей в пользу роста количества региональных клиентов, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Доля Москвы в общем количестве пользователей ДБО снизилась на 6,26 процентного пункта. Немного уменьшилась доля и Северной столицы, и Московской области. При этом практически все перечисленные регионы в абсолютном значении прибавили в количестве клиентов. Стоит подчеркнуть, что снижение доли центральных крупных городов произошло впервые за время развития дистанционных каналов обслуживания, причем за счет роста доли региональных пользователей, который разделился по стране довольно равномерно», — рассказали в пресс-службе.

В 2018 году лидерами по приросту доли активных клиентов в ДБО стали: Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия. Кроме того, рост отмечен в Иркутской, Кемеровской, Нижегородской областях и Ставропольском крае.

«Бум распространения смартфонов привел к взрывному росту пользователей финансовых приложений и мобильного Интернета в регионах, которые по количеству и активности потеснили жителей двух столиц», — отметил вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.