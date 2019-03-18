Компания «Открытый Лизинг» заключила с АО «Уголь-Транс» договор под поставку новых железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба банка «Открытие», за счет кредитных средств которого будет профинансирована сделка.

Стоимость предмета лизинга составляет более 15 млрд рублей.

«Договор с компанией «Уголь-Транс» стал продолжением успешного сотрудничества банка «Открытие» и холдинга «УГМК», — отметил старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.



ООО «Открытый лизинг» является дочерней лизинговой компанией банка «Открытие», ориентированной на работу с клиентами из сегмента крупного бизнеса. Компания специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием. Лизинговые услуги предлагаются клиентам банка с декабря 2018 года.