СК «МАКС» и Российский союз автостраховщиков (РСА) заключили договор, согласно которому страховая компания будет оказывать услуги по осуществлению компенсационных выплат и представлять интересы РСА при возникновении споров, связанных с такими выплатами.



В настоящее время к приему документов для оформления компенсационных выплат по ОСАГО от РСА приступил филиал АО «МАКС» в Ульяновске. Предполагается, что в ближайшее время данный сервис будет доступен и в других регионах присутствия страховщика.

«Главной целью проекта является создание комфортных условий для граждан, которые смогут получать услуги по урегулированию непосредственно в городе своего проживания. Ведь сейчас жителям большинства регионов для получения компенсационных выплат приходится отправлять документы по почте, что значительно увеличивает сроки рассмотрения заявлений. Разветвленная структура, которой обладает страховое сообщество, позволит существенно упростить процедуру подобных выплат, сделать ее максимально удобной для клиентов», — говорит генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова.

Порядок получения компенсационных выплат регламентирован федеральным законом от 23.04.2003 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Начиная с 2004 года Российский союз автостраховщиков производит выплаты из гарантийного фонда в тех случаях, если страховое возмещение не может быть выплачено.

Если в результате ДТП нанесен вред имуществу, выплаты осуществляются только в случае признания страховщика банкротом или отзыва у него лицензии на осуществление страховой деятельности. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, также производится, когда виновник аварии неизвестен или у него нет полиса ОСАГО.

Ранее аналогичный договор был заключен между РСА и ВСК.