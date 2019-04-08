Банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, «Зенит» и «Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.

Как уточняется в сообщении банка, услуга доступна держателям дебетовых и кредитных карт платежных систем Visa, Masterсard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

По словам директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александра Дынина, в этом году банк также планирует реализовать возможность внесения денежных средств на карточные счета во всех банкоматах объединенной партнерской сети без комиссий.

О появившейся у клиентов возможности снимать наличные через банкоматы «Открытия» без комиссии уже объявили в Альфа-Банке. «Уже сегодня объединенная сеть включает в себя более 25 тыс. устройств в 2,8 тыс. городах и населенных пунктах России, и эта сеть будет постоянно расти. И клиенты Альфа-Банка, и клиенты банка «Открытие» получают возможность пользоваться устройствами обоих банков на одинаковых условиях», — подчеркивается в релизе.

Выдача наличных денежных средств через банкоматную сеть «Открытия» доступна как частным клиентам Альфа-Банка, так и держателям корпоративных карт «Альфа-Cash».

На сегодняшний день у Альфа-Банка общая объединенная банкоматная сеть на выдачу наличных с такими банками, как Промсвязьбанк, Росбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк и Газпромбанк.

«Розничные клиенты банка «Зенит» получили возможность снимать наличные со своих дебетовых и кредитных карт в банкоматах банка «Открытие», а также в банкоматах присоединенного к нему Бинбанка по «домашним» тарифам», — объявили в «Зените», уточнив, что теперь его клиентам будут доступны операции по получению наличных более чем в 10 тыс. устройств по всей России.

Услуга доступна по дебетовым картам платежных систем Visa и Masterсard всех категорий. Получение наличных без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента.



Ранее держатели карт «Зенита» получили возможность снимать денежные средства без комиссии во всех банкоматах и терминалах МКБ и Альфа-Банка.

В Райффайзенбанке позже в понедельник уточнили, что благодаря объединению его банкоматной сети с «Открытием» клиенты «Райффайзена» смогут снимать наличные без комиссии в 21 тыс. устройств по всей стране (до объединения клиенты Райффайзенбанка в России могли снимать наличные без комиссии более чем в 18 тыс. банкоматов). Услуга доступна держателям дебетовых и кредитных карт платежных систем Visa, Masterсard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

