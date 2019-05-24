Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым жутким исходом его карьеры стала бы служба в госструктурах. Он отметил, что после ухода из банка видит себя в первую очередь в бизнесе, а также образовании или венчурном предпринимательстве.



«Точно себя не вижу ни в каких государственных структурах… это не является работой моей мечты… более того, для меня это самый жуткий исход моей карьеры», — сказал глава Сбербанка на пресс-конференции после общего собрания акционеров.

​После ухода из Сбербанка Греф займется технологическим предпринимательством По словам Грефа, в правительство он вернется только в случае «сверхэкстренной ситуации».

Ранее Греф говорил, что собирается довести реализацию построения экосистемы на базе банка до конца. Стратегия рассчитана до 2024 года.

Напомним, с 2000 по 2007 год Герман Греф был первым министром экономического развития и торговли РФ. С ноября 2007 года он занимает должность президента и предправления Сбербанка, на этом посту его переизбирают четвертый раз подряд.