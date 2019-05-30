Финансовый маркетплейс Банки.ру стал лидером рейтинга по видимости среди сайтов финансовых услуг в поисковых выдачах в Google и «Яндексе». Этот рейтинг составила лаборатория поисковой аналитики «Ашманов и партнеры». В топ-10 также вошли сайты крупных банков.

Так, сайт Сбербанка занял в рейтинге второе место, сайт ВТБ — пятое. В топ-50 вошли также Альфа-Банк (13-е место), МКБ (20-е место), Райффайзенбанк (21-е место), Россельхозбанк (30-е место), Тинькофф Банк (32-е место), Росбанк (35-е место), МТС Банк (36-е место), Почта Банк (39-е место).

Согласно данным отчета, Банки.ру получает более 200 тыс. запросов в поисковых системах в месяц.

«Финансовая выборка весьма контрастна: в ней доминируют крупные сайты с хорошими показателями по многим важным параметрам, а большинство остальных сайтов, участвующих в ранжировании, значительно слабее и имеют гораздо худшие показатели. Особенно контрастна выдача по высокочастотным запросам, и особенно среди агрегаторов», — прокомментировали в агентстве.

«Главная задача финансового маркетплейса Банки.ру — помочь посетителям выбрать финансовый продукт, который, с одной стороны, отвечает потребностям пользователя, а с другой — является самым выгодным для него вариантом. Это очень коррелирует с философией поисковых систем — отвечать на запрос пользователя в один клик. Мы любим и заботимся о своих посетителях и делаем все, чтобы они могли решить свои задачи, используя сервисы Банки.ру», — прокомментировал директор по продвижению Банки.ру Дмитрий Асафьев.

