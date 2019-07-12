Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях снизилась с 7,27% до 7,14%

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях заметно снизилась, составив за первую декаду июля около 7,14% против 7,27% за третью декаду июня. Обновленные данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте ЦБ.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с конца октября 2018-го (показатель за третью декаду указанного месяца составлял около 7,03%).

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Напомним, что, в частности, Сбербанк 8 июля снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

В опубликованном в июне докладе о денежно-кредитной политике Центробанк написал, что до конца года в России можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок «по мере возвращения инфляции к целевому уровню и соответствующей коррекции долгосрочных ставок денежного рынка и доходности облигаций». Банк России в середине июня принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 п. п. до 7,5% годовых с 17 июня. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.



В опубликованном в пятницу, 12 июля, июньском выпуске доклада «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» регулятор отметил, что «июньское снижение ключевой ставки Банка России создает условия для дальнейшего плавного снижения депозитных ставок, сдерживаемого конкуренцией за вкладчиков между банками».



Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июль).