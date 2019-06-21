Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июль 2019 года. По сравнению с июньскими показателями базовая доходность вкладов в рублях преимущественно снизилась, кроме самых «длинных» депозитов; в долларах — уменьшилась для всех сроков; в евро, вразрез с общим трендом, повысилась по большинству позиций, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатель, служащий ориентиром на июль, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июня 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах Центробанка.
Как и в предыдущем месяцев, базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме самых «длинных» депозитов. Так, базовая доходность вкладов, привлекаемых на срок свыше года, повысилась на 0,081 процентного пункта — с 8,549% до 8,63% годовых. Здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом. Диапазон снижения базовой доходности для остальных сроков — от 0,004 п. п. по вкладам на срок до трех месяцев до 0,218 п. п. по вкладам до востребования.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
6,458
|
7,19
|
7,689
|
8,047
|
8,549
|
Июль
|
6,24
|
7,186
|
7,629
|
7,959
|
8,63
Напомним, что Банк России ранее в июне принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть ставки по депозитным и кредитным продуктам.
Это произошло впервые более чем за год.
По долларовым депозитам базовая доходность снизилась на 0,123—0,352 п. п. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте вкладов на срок до трех месяцев, наименьшее — в сегменте вкладов до востребования.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
1,127
|
2,078
|
2,445
|
3,293
|
3,719
|
Июль
|
1,004
|
1,726
|
2,144
|
2,952
|
3,474
В свою очередь базовая доходность вкладов в евро в основном выросла вопреки общему тренду. Ставки на сроки до 90 дней, до 91 до 180 дней и от 181 дня до года повысились на 0,148—0,52 п. п., в сегментах «до востребования» и «свыше года» — снизились на 0,06 п. п. и 0,258 п. п. соответственно.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
0,016
|
0,308
|
0,22
|
0,351
|
1,054
|
Июль
|
0,01
|
0,36
|
0,421
|
0,499
|
0,796
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.