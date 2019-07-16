Банк «Уралсиб» представил клиентам новую дебетовую карту «Прибыль». Карта выпускается категории Mastercard Standard и обслуживается по тарифу «Ежемесячный».

Держателям карты предоставляется возможность участия в бонусной программе «Уралсиб Бонус»: за привычные покупки клиентам начисляются баллы (1 балл за каждые 50 рублей), которые в дальнейшем можно обменять на кешбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто или потратить на благотворительные цели. Максимальная сумма — 4 тыс. баллов в месяц, срок действия баллов — 12 месяцев с момента начисления.

Также предусмотрено начисление процентов на остаток средств на карте: 3% годовых — до 50 тыс. рублей, 4% годовых — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, 5% годовых — от 300 тыс. до 1 млн рублей и 6% годовых — на остаток от 1 млн рублей.

Обслуживание карты будет бесплатным в первые два месяца после активации и далее при поддержании минимального остатка от 5 тыс. рублей или сумме покупок от 1 тыс. рублей в месяц. При невыполнении данных условий плата за обслуживание составит 49 рублей в месяц.

По условиям тарифа предусмотрено снятие наличных в сумме от 3 тыс. рублей без комиссии в банкоматах сторонних банков. При сумме снятия менее 3 тыс. рублей комиссия составит 49 рублей за операцию.

«Ранее банк начал выпуск карт «Копилка» и «Энерджинс» в рамках тарифа «Ежемесячный». По карте «Копилка» было предусмотрено только начисление процентов на остаток средств, а по карте «Энерджинс» — только участие в бонусной программе банка. Новая карта «Прибыль» позволяет получать баллы за покупки и зарабатывать на остатке собственных средств, при этом стоимость и условия обслуживания стали более привлекательными. Чтобы получить максимальные 6% годовых, нужно поддерживать на карте остаток свыше 1 миллиона рублей, что будет доступно не всем клиентам», — сообщает эксперт Банки.ру Ольга Станчак.