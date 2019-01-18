Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Unembossed Non-Personalized

Visa Classic

Mastercard Unembossed Non-Personalized

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay Бонусы другое

благотворительность программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее, если минимальный остаток на карте или сумма покупок свыше 30 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц по карте Mastercard Standard) Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;

бонусная программа;

предусмотрено бесплатное обслуживание Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Дата актуализации 18.01.2019 14:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.