Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Энерджинс
Visa Classic «Энерджинс» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed Non-Personalized
- Visa Classic
- Mastercard Unembossed Non-Personalized
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay
Бонусы
- другое
- благотворительность
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽
по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее, если минимальный остаток на карте или сумма покупок свыше 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц по карте Mastercard Standard)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;
- бонусная программа;
- предусмотрено бесплатное обслуживание
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
18.01.2019 14:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Энерджинс» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба