Платежная система Mastercard и швейцарский часовой бренд Swatch выводят сервис бесконтактной оплаты SwatchPay на российский рынок. Об этом было объявлено на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

Часы из коллекции SwatchPay с возможностью бесконтактной оплаты можно будет приобрести в магазинах Swatch в ближайшее время, уточнили в российской пресс-службе Mastercard, указав, что Россия станет третьей страной после Швейцарии и Нидерландов, где будет запущена технология.

В число банков, которые первыми подключат сервис SwatchPay для своих клиентов, вошли Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Открытие» и его банки-партнеры.

Чтобы оплачивать покупки с помощью часов Swatch, необходимо приобрести модели из коллекции SwatchPay в одном из магазинов бренда в России, установить на смартфон приложение SwatchPay (доступно на iOS и Android) и привязать к часам карту Mastercard российского банка, поддерживающего SwatchPay, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную. После этого можно будет оплачивать покупки часами SwatchPay в одно касание и управлять платежными действиями в приложении, например приостановить функцию оплаты с помощью часов или следить за расходами.



«В соответствии с партнерским соглашением, во всех трех странах — Швейцарии, Нидерландах и России — можно купить часы и подключить сервис SwatchPay, доступный только держателям карт Mastercard. Его поддерживают четыре модели коллекции SwatchPay, которые оснащены модулем NFC, спрятанным под циферблатом. Сервис работает с применением технологии токенизации Mastercard Digital Enablement Service. При привязке к часам карты Mastercard ее 16-значный номер заменяется уникальным токеном. Он не только отличается от номера карты, но и не может быть использован для выполнения оплаты с другого устройства», — отмечается в сообщении.