• В первый день ноября ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка. Согласно данным регулятора, на 1 октября кредитная организация занимала 209-е место по величине активов в банковской системе РФ, по данным финансового рейтинга Банки.ру на ту же дату — 206-е место. Кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки. Также ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка в связи с решением единственного акционера о его добровольной ликвидации. Агентство по страхованию вкладов начнет выплату возмещения клиентам Эксперт Банка не позднее 15 ноября, размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 4,2 млрд рублей. Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты. Страховку четырем вкладчикам Данске Банка АСВ выплатит самостоятельно.

• Микрофинансовым организациям теперь официально запрещено выдавать займы под залог жилья, даже если оно не является единственным. Кроме того, в ноябре вступает в силу закон «о суверенном Рунете», предполагающий создание на территории страны дублирующей резервной инфраструктуры, которая должна обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Интернета в условиях хакерских атак, отключения от зарубежных серверов и других внештатных ситуаций. Что еще случится с вашими финансами в этом месяце — читайте в дайджесте Банки.ру.

• Немецкое издание Focus назвало российский рубль лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Отмечается, что на рубль оказали большое влияние внешнеполитические и внешнеэкономические вызовы, такие как санкции со стороны Запада и снижение нефтяных котировок. Однако российская валюта успешно со всем этим справилась и перестала реагировать на политические изменения и колебания на мировом товарном рынке. Спрос на рубль вызван снижением доходности в развитых странах, спровоцированным монетарной политикой их центробанков, а доходность рублевых активов для международных инвесторов остается привлекательной. Также в статье говорится о том, что финансовая ситуация в РФ заметно улучшается.

• Введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% семей, предлагаемый размер — 453 тыс. рублей, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ. В топ-3 популярных направлений расходования федерального отцовского капитала вошли приобретение жилья (80%), оплата ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%). Кроме того, мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% — предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.