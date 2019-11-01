Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками петербургского Данске Банка не позднее 15 ноября. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай наступил в пятницу, 1 ноября, в связи с аннулированием лицензии банка по его собственному ходатайству, обусловленному решением акционера о добровольной ликвидации кредитной организации.

АСВ, исходя из данных последней имеющейся у него отчетности Данске Банка, предварительно оценивает свою страховую ответственность перед четырьмя его вкладчиками в 51 тыс. рублей.

Таким образом, имеющиеся у вкладчиков банка счета полностью подпадают под страховую сумму, которая может составлять максимум 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Система страхования распространяется на вклады и счета физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям и включенных в соответствующий реестр. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По валютным счетам компенсации рассчитываются по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.

«В связи с незначительным объемом выплат прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам будут осуществляться непосредственно агентством без привлечения банка-агента», — сообщают в АСВ.



Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.