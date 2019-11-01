Банк России приказом от 1 ноября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Данске Банка (регистрационный номер 3307), сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Данске Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В Данске Банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Напомним, в июне АКРА подтвердило Данске Банку кредитный рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. В релизе агентства говорилось, что деятельность Данске Банка направлена на сворачивание своего присутствия на российском рынке в течение ближайших 12 месяцев.