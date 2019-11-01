Микрозаймы под залог жилья попали под запрет

С 1 ноября микрофинансовым организациям официально запрещено выдавать займы под залог жилья, даже если оно не является единственным. Доли в общем имуществе или долевом строительстве также не могут быть обеспечением по микрозаймам. ЦБ неоднократно отмечал, что мера направлена против случаев жилищного рейдерства, участившихся в российских регионах. Норма не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы на предпринимательские цели представителям малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям. К тому же микрофинансисты все еще могут предоставлять гражданам займы под залог нежилой недвижимости.

Рунет становится суверенным

В ноябре вступает в силу закон «о суверенном Рунете». Он предполагает создание на территории страны дублирующей резервной инфраструктуры, которая должна обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Интернета в условиях хакерских атак, отключения от зарубежных серверов и других внештатных ситуаций. Для операторов связи, которые должны перейти на использование национальных доменов и установить специальное оборудование, предусмотрен переходный период до января 2021 года.

ДТП можно оформить через приложение



Оформлять мелкие ДТП (не больше двух участников, нет пострадавших, незначительные повреждения авто) с ноября можно будет через приложение, привязанное к «Госуслугам». При этом на «Госуслугах» должны быть зарегистрированы оба участника ДТП, а информация должна быть передана в течение часа с момента происшествия. Раньше в таких случаях для обращения в страховую требовалось заполнить бланки в бумажном виде. Еще один новый способ сообщить о ДТП — использовать оборудование ГЛОНАСС. Для этого нужно нажать кнопку SOS в течение 10 минут после происшествия. Нововведения пока касаются жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Собственников предупредят о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Владельцев недвижимости с 1 ноября будут уведомлять о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, сопровождаемых электронной подписью. Это позволит выявлять попытки незаконных сделок с жильем. Уведомления будут приходить на электронные адреса, предоставленные для обратной связи.

Вид на жительство в России становится бессрочным

Мигранты теперь смогут получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России. До этих пор документ выдавали на пять лет с правом продления. Бессрочный ВНЖ будет подлежать замене в 14, 20 и 45 лет, его также можно будет заменить в случае его повреждения или износа, изменения данных или обнаружения ошибки. Вместе с тем размер госпошлины за выдачу вида на жительство будет увеличен — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.