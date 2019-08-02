Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

«В целях предотвращения и пресечения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений законопроектом предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному физическому лицу жилого помещения», — говорилось в пояснительной записке.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.



Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний. С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 млн рублей. В следующие четыре года эта планка будет повышаться на 1 млн рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года он будет составлять 5 млн рублей.



Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки.