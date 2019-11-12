В Московском Кредитном Банке (МКБ) с 12 ноября действуют новые ставки по ипотеке. Новый минимум по партнерским программам составляет 4,6% годовых. Базовые ставки будут начинаться от 8,2% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная сумма займа начинается от 700 тыс. рублей, а первоначальный взнос составляет от 10% суммы кредита. Предусмотрено досрочное погашение кредита с первого месяца без штрафов.

Подать предварительную онлайн-заявку можно на сайте МКБ. Банком рассматриваются все источники дохода, в том числе с альтернативной формой подтверждения. После подачи документов клиента сопровождает персональный кредитный менеджер.