Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки рефинансирования ипотеки и «Семейной ипотеки», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков — 8,85% годовых. Программа действует для рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Максимальная сумма кредита ПСБ — не более остатка задолженности по кредиту стороннего банка.

Также ПСБ снизил ставку по программе «Семейная ипотека» (как на новые кредиты, так и на рефинансирование) до 4,5% годовых. Условие действует для всех регионов присутствия ПСБ.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Ставка фиксирована на весь срок кредитования, первоначальный взнос при приобретении квартиры — 20% от стоимости недвижимости.