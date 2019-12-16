Минфин рассматривает возможность установить минимальный уровень взноса в гарантированный пенсионный план (ГПП) на уровне 100 рублей. Об этом в интервью РБК рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 рублю», — сказал он. Это, по его словам, одно из важнейших изменений, которые планируется вносить в законопроект.

Второе — перевод средств из обязательного пенсионного страхования в ГПП только по окончании полугодового периода охлаждения.

«В законопроекте будет прописано, что перевод средств из ОПС в ГПП физически происходит только после окончания так называемого периода охлаждения. Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — объяснил Моисеев.

В Минфине сообщили, что после внесения всех изменений проект будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.