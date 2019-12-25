Запущен сервис мгновенного перевода денежных средств на карты клиентов Сбербанка с карт МТС Банка. Как сообщают кредитные организации, партнерство реализуется в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для совершения денежного перевода на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Перевод с карты можно сделать в терминалах МТС Банка.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 рубля, максимальная — 15 тыс. рублей, комиссия — 1,5% от суммы платежа (минимум 90 рублей).

Ранее был реализован проект по переводу наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС.



Как рассказал директор департамента платежных технологий МТС Банка Игорь Чучкин, банк завершает замену 1,2 тыс. устройств в салонах МТС в рамках программы по развитию и обновлению устройств самообслуживания. Речь идет об оснащении устройств NFC-ридерами, позволяющими совершать бесконтактные платежи с карт и смартфонов, а также сканерами QR-кодов, следует из релиза. «Мгновенные переводы по номеру телефона, на наш взгляд, значительно расширят функционал наших терминалов», — отметил Чучкин.

