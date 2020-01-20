Минфин России 20—24 января 2020 года размещает облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) серии 53005. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

«Минфин России опубликовал цену размещения выпуска облигаций федерального займа для населения серии 53005 на 20—24 января. Покупка облигаций нового выпуска в настоящий момент наиболее выгодна, так как ОФЗ-н размещаются по цене 98,465% от номинала», — говорится в сообщении.

Доходность ценных бумаг к погашению в этот период составит 5,85% годовых.

Продажа нового выпуска ОФЗ-н началась 9 января 2020 года, размещение закончится 15 июля 2020 года. Дата погашения текущего выпуска — 18 января 2023 года.

Объем нового выпуска облигаций составил 15 млрд рублей, стоимость одной — 1 тыс. рублей. Приобрести их могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией на территории РФ в отделениях банков-агентов: ВТБ, Сбербанк, ПСБ и Почта Банк, на их сайтах или в мобильных приложениях. Всего гражданин может купить не менее 10 и не более 15 тыс. штук.