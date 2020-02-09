• На этой неделе состоялось первое в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 6% годовых. Можно ожидать, что динамика ключевой ставки отразится и на динамике максимальной ставки топ-10 банков по рублевым вкладам, которая в конце января опустилась до нового минимума в 5,76% годовых.

• В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Согласно данным Росстата, в январе годовая инфляция замедлилась до 2,4%. В Минэкономразвития отметили, что это несколько ниже его оценки. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в I квартале годовая инфляция составит около 2%. Впрочем, большинство россиян эту информацию не запомнят — как выяснили социологи, уровень инфляции в России знают только 7% граждан.

• Также на уходящей неделе Центробанк раскрыл на своем сайте отчетность кредитных организаций на 1 января. Согласно этим данным, нормативы регулятора в декабре нарушали 11 российских банков. На 1 января в России было зарегистрировано 402 банка и 40 небанковских кредитных организаций. По оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги», в этом году лицензий могут лишиться 25—30 кредитных организаций РФ, а их общее число может уменьшиться на 10%.

• Рост мирового ВВП в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса на 0,1—0,2 процентного пункта и составит 3,25%, считают в Goldman Sachs. В JP Morgan полагают, что коронавирус ударит по рынкам сильнее, чем атипичная пневмония. В своем пресс-релизе Банк России назвал ситуацию с коронавирусом дополнительным фактором неопределенности для инфляции. Впрочем, по словам Эльвиры Набиуллиной, на текущий момент влияние коронавируса на российскую экономику незначительно. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф полагает, что влияние последствий распространения коронавируса на глобальную, в том числе российскую, экономику может быть значительным.

• В минувшее воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены. На этой неделе стало известно, что совет директоров Почты России назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова. СМИ сообщили, что Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские программы.