Инфляция в России в январе замедлилась до 2,4% в годовом выражении, что ниже представленного ранее прогноза Минэкономразвития, следует из подготовленной ведомством «Картины инфляции» за февраль. Ранее ожидалось замедление роста цен до 2,5—2,5% в годовом выражении.

«В январе 2020 года инфляция продолжила замедление — до 2,4% год к году после 3% год к году по итогам 2019 года, что оказалось несколько ниже оценки Минэкономразвития России», — говорится в сообщении.

Основной вклад в снижение темпов годовой инфляции в январе текущего года внес выход из базы расчета ряда проинфляционных немонетарных эффектов, действовавших с 1 января 2019 года, сообщает ведомство. В терминах последовательных приростов (с коррекцией на сезонность) инфляция в январе сохранялась на низких уровнях — 0,12%.

По оценке Минэкономразвития, в феврале инфляция будет находиться на уровне 2,3—2,4% в годовом выражении. Вероятность снижения инфляции до 2,2% в I квартале 2020 года оценивается как высокая.