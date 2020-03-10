Российский рынок кредитных карт растет третий год подряд: по состоянию на 1 января 2020 года его объем составил 1,595 трлн рублей. Такие данные представлены в исследовании Тинькофф Банка.

За весь 2019 год рынок кредитных карт вырос на 21,8%, или 285 млрд рублей в абсолютном выражении. В 2018 году эти показатели составили 17,1% и 191 млрд рублей соответственно. Основной вклад в рост рынка внес Сбербанк (плюс 39%, или 112 млрд рублей в абсолютном выражении). «Тинькофф» нарастил портфель на 58 млрд рублей, Альфа-Банк — на 26,6 млрд.

Рынок кредитных карт демонстрировал рост весь 2019 год, кроме декабря. Так, на конец ноября объем рынка достиг рекордного значения в 1,615 трлн рублей, увеличившись в январе — ноябре на 305 млрд рублей, или 23,3%. Но из-за сезонного сокращения в декабре на 20,4 млрд рублей объем рынка по итогам года составил 1,595 трлн.

Во II квартале 2019 года был зафиксирован максимальный рост рынка кредитных карт — 95 млрд рублей. В I и III кварталах рынок прирастал на 87 млрд и 89 млрд рублей соответственно. Крупнейший месячный рост произошел в мае — 45 млрд рублей.

Тройка лидеров по итогам 2019 года осталась неизменной: Сбербанк (с портфелем в 701 млрд рублей), «Тинькофф» (213 млрд) и Альфа-Банк (172 млрд рублей).

В 2019-м Сбербанк по итогам второго года подряд незначительно снизил свою долю на рынке кредитных карт (на 1 процентный пункт). Больше всех увеличили свое присутствие на рынке «Тинькофф» (плюс 1,5 п. п.), Совкомбанк (плюс 1,2 п. п.) и «Русский Стандарт» (плюс 0,6 п. п.). Доли крупнейших банков к началу 2020 года распределились следующим образом: Сбербанк — 43,9%, Тинькофф Банк — 13,3%, Альфа-Банк — 10,8%, ВТБ — 6,7%, «Русский Стандарт» — 4,9%.

Общее количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд рублей сократилось до 31, но их совокупная доля на рынке выросла до 99,5%.

В 2019 году в пятерку лидеров рынка кредитных карт России вернулся «Русский Стандарт», увеличив портфель на 21,9 млрд рублей — до 77,5 млрд на 1 января 2020 года. Также заметно прибавил Совкомбанк, ставший четвертым игроком по абсолютному приросту портфеля за год (плюс 23,4 млрд). Банк завершил 2019 год с портфелем в 42 млрд рублей и долей рынка 2,6%.

В 2019 году все десять крупнейших игроков рынка кредитных карт нарастили свой портфель, но увеличили долю на рынке только четыре банка: «Тинькофф», «Русский Стандарт», Совкомбанк и Хоум Кредит Банк. Лучший годовой относительный рост показал Совкомбанк (плюс 125%). «Хоум Кредит», «Русский Стандарт» и «Тинькофф» показали практически идентичную динамику: плюс 40%, плюс 39% и плюс 38% соответственно.

Самый скромный прирост портфеля среди десяти лидеров рынка по итогам 2019 года показал ОТП Банк (плюс 0,8 млрд рублей, или 4%). Доля банка на рынке сократилась на 0,3 п. п., до 1,4%.



Помимо вышеупомянутых игроков, в топ-десятку игроков на рынке кредитных карт также входят банк «Восточный» и Райффайзенбанк, свидетельствуют материалы Тинькофф Банка.

Исследование подготовлено на основе данных Банка России. При его составлении учитывалась только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).