В Альфа-Банке с 20 апреля можно подать заявление на ипотечный кредит по льготной программе под 6,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис», — говорится в релизе.

По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн рублей на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 3 млн рублей — в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

«Сейчас непростое для экономики время, и нашим клиентам как никогда важна вся возможная поддержка. Поэтому мы максимально быстро включаемся в госпрограмму субсидирования ипотечной ставки и уже начинали принимать заявки на льготную ипотеку. И, что важно в условиях эпидемии, мы сильно упростили процедуру: весь пакет документов мы принимаем онлайн, в офис банка идти не нужно», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Теперь, чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.