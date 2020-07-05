Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Транскапиталбанк присоединился к сервису переводов по номеру телефона Visa. В рамках запуска сервиса партнер банка — TalkBank дополнительно реализует возможность перевода по номеру телефона в мессенджерах. Это означает, что переводы будут доступны без использования банковских приложений — при общении с чат-ботом.

Держатели карт Visa, выпущенных СКБ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay. Чтобы настроить Apple Pay, нужно добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

«ДомКлик» от Сбербанка запустил сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки в размере до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков. После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни.

Абсолют Банк начал использовать для общения с клиентами мессенджер WhatsApp. Начать диалог в официальном аккаунте банка можно по номеру: +7 915-090-18-55, предварительно добавив его в список контактов.

Банк «Развитие-Столица» подключил сервисы онлайн-банкинга от Faktura.ru для частных клиентов. Используя онлайн-каналы на платформе Faktura.ru, клиенты банка могут дистанционно оплачивать широкий спектр услуг, открывать вклады, конвертировать валюту и совершать другие операции по управлению личными финансами.

Держатели кредитных карт банка «Восточный» на основе платежных систем Visa и «Мир» получили возможность снимать наличные не только в кассах банка и банкоматах, но и через кассы магазинов. Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо перед оплатой покупки назвать кассиру сумму, которую он хочет снять со своей банковской карты.

Таврический Банк подключился к Системе быстрых платежей. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении банка и в интернет-банке «Частный клиент». Услуга подключается бесплатно, отправка переводов до 100 тыс. рублей в месяц осуществляется без комиссии.

Сбербанк и Visa запускают в сети кафе Prime возможность оплачивать товары с помощью биометрии через камеру терминала. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк Онлайн», банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime, оснащенном терминалом распознавания биометрии.

