Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Дальневосточный Банк предлагает клиентам новые дебетовые карты Visa Infinite. Карта предусматривает начисление кешбэка в размере 3%. Вознаграждение начисляется при совершении клиентом в течение отчетного периода операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму от 10 тыс. рублей. Максимальная сумма кешбэка — 15 тыс. рублей в месяц.

Держатели карт Visa, выпущенных СКБ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay. Чтобы настроить Apple Pay, нужно добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Клиенты банка «Русский Стандарт» могут выбрать новые категории для получения повышенного кешбэка — 5% и 10% — по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback. В III квартале категории «Кинопоиск», «Такси» и «Аптеки» будут предложены практически всем участникам RS Cashback. Кроме того, всем клиентам на выбор будут предложены такие актуальные категории, как «Прокат автомобилей / Каршеринг», а также «Книги и журналы», «Канцелярские товары».

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить дебетовую карту «Комфорт» в категориях Mastercard Standard и «Мир Классическая». По карте начисляется кешбэк за покупки, в том числе в Интернете: 1% при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц, 1,5% — от 15 тыс. рублей в месяц; максимальная сумма вознаграждения неограниченна. Также за оплату коммунальных платежей в мобильном банке начисляется: 1% — при покупках от 5 тыс. рублей и 5% — от 15 тыс. рублей в месяц, максимум — 500 рублей в месяц.

Банк «Восточный» предложил новые категории для получения повышенного кешбэка держателям «Карты №1». Так, клиенты банка с 1 июля до 30 сентября 2020 года могут вернуть 5% от потраченных средств, расплачиваясь «Картой №1» за покупку спортивных товаров, доставку еды, в общественном транспорте. За все остальные покупки по карте начисляется стандартный кешбэк – 1%.