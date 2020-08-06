Лучшие мобильные приложения для малого бизнеса предлагают ДелоБанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, «Точка», Модульбанк и Сбербанк — таковы данные нового исследования компании Markswebb.

В исследовании Business Mobile Banking Rank 2020 приняли участие десять банков: топ-пятерка рейтингов предыдущего года и пять самых популярных банков по количеству тематических запросов в «Яндексе». «Каждое приложение было обследовано экспертно… и в ходе юзабилити-тестов с участием реальных пользователей… Каждый банк получил четыре оценки: для индивидуального предпринимателя без сотрудников и для руководителя небольшой компании со штатом, для приложения на iPhone и Android», — описывают свою методику составители рейтингов.

Первую строчку во всех четырех рейтингах занял ДелоБанк. Авторы подчеркивают: чтобы занять позицию лидера, недостаточно просто расширять возможности приложения. «Необходимо продумывать нюансы пользовательского опыта и поддерживать соответствующий уровень удобства: строить грамотные контекстные связи между документами, помогать проходить через сложные процессы, например валютный контроль, и подключать сложные продукты, объясняя детали и требуя минимум действий от клиента», — поясняют в Markswebb.

По словам экспертов, в мобильном банке ДелоБанка, несмотря на очень высокий уровень приложений ближайших конкурентов, есть отличительные черты, демонстрирующие цифровую зрелость сервиса:

самый развитый на рынке чат-бот, проходящий вместе с клиентом целые пользовательские сценарии, например смену тарифа с последующей предоплатой;

единый календарь, объединяющий налоговые события, события валютного контроля и личные заметки пользователя;

единственная на рынке реализация автоматического расчета взносов в бюджет для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН 15%);

удобная система подключения торгового и интернет-эквайринга;

прием платежей от физических лиц через генерацию QR-кодов.

Сразу пять игроков — Альфа-Банк, «Тинькофф», Модульбанк, «Точка» и Сбербанк — показали очень высокий, по оценке Markswebb, и при этом в целом равный уровень эффективности. «В приложении любого из этих банков ИП на УСН 6% может рассчитать взносы и подготовить отчетность в бюджет, сформировать и сохранить разные закрывающие документы помимо счетов на оплату, подключить практически любой банковский продукт или услугу и получить в процессе исчерпывающее описание условий и тарифов. Мобильный банк выполняет роль настоящего цифрового офиса и дает клиентам поддержку по любым вопросам: для этого есть развитый чат, работающий как круглосуточный онлайн-офис, обучающие материалы и качественный онбординг в новые функции», — отмечается в обзоре.

Кроме того, в Тинькофф Банке ИП на УСН 6% может отправить налоговую декларацию в Федеральную налоговую службу напрямую из мобильного банка с помощью квалифицированной электронной подписи, «Точка» помогает предпринимателям участвовать в госзакупках, а Сбербанк — искать зарубежных контрагентов.

Мобильные банки Промсвязьбанка и «Открытия» показывают хорошую динамику развития и обладают качественным современным дизайном, но отстают в плане вариативности решений, указывают в Markswebb, перечисляя недостатки: онлайн-чата либо нет, либо он не работает круглосуточно и не решает юридически значимые вопросы; выставленные счета на оплату не сохраняются; количество форматов файлов для импорта ограничено; практически нет онбординга в новые функции; отсутствует поддержка по вопросам ведения бизнеса.

Уточняется, что в сервисе Промсвязьбанка есть онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН 6%, качественная система финансовой аналитики с визуализацией данных на графиках, функциональный справочник контрагентов и прелогин-зона, возможность активировать предодобренное предложение по кредиту сразу в мобильном банке.

«В приложении банка «Открытие» есть важный элемент цифровой зрелости — выпуск виртуальной корпоративной карты. Эта возможность пока мало распространена на рынке и отсутствует даже у лидера рынка — ДелоБанка. Кроме этого, есть отдельный от мобильного банка сервис OpenAcademy, где содержится полезный контент для предпринимателей», — анализируют продукт «Открытия» эксперты.

Райффайзенбанк и ВТБ, занявшие девятое и десятое места соответственно, пока находятся в начале пути формирования мобильной экосистемы для предпринимателей, считают в Markswebb. Их приложения уже завершили переход к современному дизайну и, как признают эксперты, успешно справляются с базовыми задачами пользователя по управлению расчетным счетом: отправкой платежей разными способами, контролем остатков, формированием выписки. В обоих сервисах можно выставлять счета на оплату, в приложении Райффайзенбанка реализована одна из лучших практик по контролю расходов на банковское обслуживание.



При этом из базовых возможностей, которые необходимы предпринимателю, в них не хватает полноценного сервиса онлайн-бухгалтерии для ИП на УСН 6%, уже ставшего рыночным стандартом, и круглосуточного онлайн-чата, в котором можно решать юридически значимые вопросы. Также в обоих приложениях практически нет продуктов, доступных для дистанционного подключения.