Россельхозбанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы American Express в эквайринговой сети и сети устройств самообслуживания. Об этом в среду объявили в РСХБ.

«На сегодняшний день торгово-сервисные предприятия, находящиеся на эквайринговом обслуживании в банке, могут начать прием карт American Express, а в банкоматах Россельхозбанка держателям карт данной платежной системы доступны операции снятия наличных денежных средств», — уточняется в релизе.

«Сотрудничество Россельхозбанка и платежной системы American Express направлено в первую очередь на активацию платежного потока внутри страны, а также будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, предоставляя расчетную инфраструктуру для всех держателей карт American Express», — отметила первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина.



Она напомнила, что эквайринговая сеть банка включает более 12,5 тыс. терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, РСХБ владеет крупным парком банкоматов — это 5,8 тыс. устройств.