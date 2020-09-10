Банк ДОМ.РФ совместно с международной платежной системой Visa запустил в мобильном приложении эмиссию цифровых карт, говорится в релизе финучреждения.



«Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка. В частности, кэшбэк 10% при бронировании отелей на travel.domrfbank.ru, 5% при покупке в категориях «ДОМ», «АЗС», «Образование и Книги», 0,5% на покупки в иных категориях, подключение к бонусным программам партнеров банка на bonus.domrfbank.ru», — сказано в сообщении.

При выпуске карты в мобильном приложении нужно самостоятельно определить кодовое слово и установить ПИН-код, а также подключить карту к одному из электронных кошельков на выбор: Apple Рay, Samsung Рay, Google Pay или Garmin Pay для оплаты смартфоном или другим устройством.

Цифровую карту можно пополнить по номеру карты, счета или телефона через мобильное приложение или переводом из стороннего банка по Системе быстрых платежей. Снять наличные с цифровой дебетовой карты можно в банкоматах Банка ДОМ.РФ, а также в устройствах сторонних банков, которые оснащены бесконтактной технологией NFC, заключили в банке.