✅ Пользователи «Народного рейтинга» Банки.ру жалуются на невозможность получить квитанцию об уплате налогов через портал ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» без согласия на рекламную рассылку от Газпромбанка. Всплеск подобных отзывов пришелся на конец сентября.

✅ Банк России отозвал лицензию ТЭМБР-Банка на осуществление банковских операций. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. ТЭМБР-Банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

✅ Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона. На это банкам отведен год. Из письма следует, что с 30 сентября 2021 года Visa Direct-эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для пополнения карты в качестве дополнительной опции для данных получателя. Новое требование к банкам вводится не только в России, но и в других странах.

✅ Шансы на укрепление у российской денежной единицы появятся только после Нового года с улучшением ситуации на рынках, говорят опрошенные эксперты. Почва для значительного укрепления появится вместе с началом массового использования вакцины против COVID-19. Из-за высокой неопределенности на рынках до конца года возможен широкий диапазон значений — от 73—75 до 80—85 рублей за доллар.



✅ Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу, которая в августе 2020 года достигла, по данным Росстата, рекордных 4,8 млн человек (6,4% от рабочей силы). Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство». Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. Они получат от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение. Обучение будет бесплатным.

✅ Оптимизируя средства в семейном бюджете, почаще вспоминайте, что по некоторым тратам вы можете получить неплохой налоговый вычет. Например, если вы купили квартиру. Как это сделать? Записывайте.

