Шансы на укрепление у российской денежной единицы появятся только после Нового года с улучшением ситуации на рынках, пишут «Известия» , ссылаясь на опрошенных экспертов. Почва для значительного укрепления появится вместе с началом массового использования вакцины против COVID-19. Из-за высокой неопределенности на рынках до конца года возможен широкий диапазон значений — от 73—75 до 80—85 рублей за доллар, рассказал главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Национальная валюта продолжает дешеветь — доллар превысил 79 рублей, евро перешагнул за 92. Сценарий соответствует наиболее пессимистичным прогнозам, таких показателей для отечественной денежной единицы аналитики ждали ближе к концу осени. Рубль дешевеет на фоне снижения аппетита к риску в глобальном масштабе, отметил директор по инвестициям «Сбербанка Управление Активами» Ренат Малин. В краткосрочной перспективе мы увидим 76,5—79,5 рубля за доллар, полагает он.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в разных странах вызвало опасения инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики и баланса на нефтяном рынке. В случае выхода ситуации с пандемией из-под контроля и введения повторных локдаунов снижение стоимости российской валюты может продолжиться, пояснила аналитик «Финама» Анна Зайцева. Сейчас не рекомендуется покупать валюту, если есть накопления в рублях, отметил и главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его мнению, пик ослабления нацвалюты будет достигнут уже в скором времени, и в 2021 году нас ждет новая волна укрепления.

Имеет смысл продать валюту, чтобы купить акции, которые заметно просели в сентябре, посоветовал ведущий аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. Так, рублевый капитал поможет защититься как от неблагоприятного изменения валютного курса, так и от низких ставок. Аналитики также рекомендуют обратить внимание на суверенные и надежные корпоративные облигации, золото, структурные продукты с защитой и т. д.

Центробанк не видит особенных последствий в связи с колебаниями курса рубля В Банке России отмечают, что эффект переноса колебаний курса рубля на инфляцию снижается.

В целом, если не учитывать возросшую волатильность и конфликт в Нагорном Карабахе, рыночная конъюнктура несильно изменилась по сравнению с предшествующими неделями, рассказали эксперты. На рубль давят те же факторы, что и раньше, — ожидание введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Белоруссии и Алексея Навального, приближение президентских выборов в США, усиление противостояния между Вашингтоном и Пекином, сокращение позиций иностранных инвесторов в ОФЗ.