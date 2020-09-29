Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу, которая в августе 2020 года достигла, по данным Росстата, рекордных 4,8 млн человек (6,4% от рабочей силы), пишут «Известия» . Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. Они получат от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение. Обучение будет бесплатным, рассказали в ведомстве. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия, потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну с одновременным увеличением целевых показателей. В итоге предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов, говорится в паспорте проекта.

В Кабмине не поддержали законопроект КПРФ о «вынужденных безработных» Соответствующим категориям граждан предлагалось выплачивать пособие по безработице.

Также на прохождение курсов смогут рассчитывать как граждане, желающие вести бизнес, так и начинающие предприниматели. К 2024 году в офлайн- и онлайн-форматах такими услугами должны воспользоваться 771 тыс. россиян, говорится в паспорте документа. В него заложены мероприятия, направленные на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в эту деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса. Содержание этих мероприятий в паспорте не уточняется.

По словам экспертов, если качество образования будет высоким, количество новых бизнесов к 2024 году может значительно превысить 1,2 тыс. Также принципиально важно преподать гражданам основы маркетинга, обучить финансовой грамотности и основам бухучета, публичным выступлениям и подбору команды. Программа обучения может пользоваться популярностью, но вряд ли окажет ощутимое влияние на сокращение безработицы и приведет к существенному росту числа предпринимателей, полагают эксперты. Они считают, что эффект от обучения будет отложенным.