Российские банки с 1 октября собираются повысить ставки для торгово-сервисных предприятий за прием безналичных платежей при покупке некоторых видов товаров и услуг, вернув их на «допандемический» уровень. Об этом сообщили ТАСС крупнейшие банки, осуществляющие эквайринг.

Данное решение кредитных организаций связано с отменой введенного Банком России ограничения на максимальный размер эквайринговых комиссий.

ЦБ РФ весной в качестве меры поддержки торговли в связи с пандемией коронавируса ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем в 1%. Позже регулятор распространил данное ограничение на оплату медицинских услуг. Ассоциация банков России тогда предупреждала, что в случае продления данных мер кредитные организации могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли, отмечают в ЦБ.

«С 1 октября мы вернемся к тем условиям в договорах, которые действовали до ввода временных мер поддержки. Тарифы эквайринга индивидуальны и рассчитываются для каждого партнера отдельно», — сказал ТАСС директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

В банке ВТБ также подтвердили возвращение комиссий за эквайринг к исходным значениям. «ЦБ в своем решении опирается на то, что ситуация в экономике стабилизировалась и отрасли, к которым применялось ограничение по ставке эквайринга, восстановились. Ограничение на максимальную ставку эквайринга снимают 30 сентября, в связи с чем с 1 октября ВТБ возвращается к исходным значениям для отдельных отраслевых сегментов», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

СберБанк уведомил, что временная акция с льготной ставкой эквайринга закончится 1 октября. При этом в банке отметили, что готовы рассмотреть новые варианты поддержки своих клиентов.

«СберБанк внимательно следит за ситуацией, находится в постоянном диалоге с правительством РФ, профильными госорганами и бизнесом и при необходимости готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов», — ответили в СберБанке на запрос ТАСС.

Комиссия за безналичную оплату при помощи банковской карты напрямую зависит от размера межбанковской комиссии (интерчендж), которая устанавливается платежными системами. На период действия мер поддержки бизнеса она была соответствующим образом уменьшена, но с 1 октября также предполагается возврат к «допандемическим» значениям. В частности, в международной платежной системе Mastercard подтвердили ТАСС, что размер межбанковской комиссии с 1 октября 2020 года вернется на тот уровень, который был до введения временных мер.



В международной платежной системе Visa информагентству также сообщили, что вернут ставку межбанковской комиссии на прежний уровень.

