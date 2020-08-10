Банк России принял решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений по размеру эквайринговой комиссии для онлайн-покупки продуктов питания, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также оплаты медицинских услуг. Об этом сообщили в понедельник в ЦБ в рамках объявления о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

Как поясняет регулятор, «данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли».

«В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей», — поясняют в ЦБ.



Ранее в Центробанке уже предупредили, что вряд ли будут продлевать действующее до 30 сентября ограничение комиссий за эквайринг.