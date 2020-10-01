🔹 У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20—30%. В личный кабинет на портале госуслуг предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко направил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту примерно на месяц. Но гражданам сложно найти в таком объеме информации сведения о своей квартире.

🔹 Определение телефонного спама, которое используется в разрабатываемом несколькими ведомствами законопроекте, может нарушать тайну связи. Как отмечают МТС в своем отзыве, недостаток такого определения — необходимость анализа содержания голосового сообщения абонента, а это прямое нарушение тайны связи. Без такого анализа понять, относится оно к спаму или нет, будет невозможно. Проводить оценку, относится ли сообщение к мошенническим действиям или ложным террористическим угрозам, имеют право только представители правоохранительных органов, указала компания.

🔹 Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

🔹 В ближайшие три года налоговики могут получить больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики». Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмена данными между Банком России и ФНС: тогда регулятор получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.

