Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее — 15 тыс. рублей).

Сохранено обязательное условие программы — оплата картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.



Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение ее правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.