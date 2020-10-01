У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20—30%, пишут «Известия» . В личный кабинет на портале госуслуг предложили рассылать предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир, что позволит до выставления налога оспаривать эту сумму. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко направил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту примерно на месяц. Но гражданам сложно найти в таком объеме информации сведения о своей квартире.

Обычно стоимость завышается на 20—30%, и, как правило, это касается частных домов, которые сложно оценить, а также земельных участков, пояснил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Это происходит потому, что в определении цены большое значение имеет стоимость земли, а высокий коэффициент износа дома при этом учитывается не всегда, рассказал «Известиям» управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

По мнению экспертов, при снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить и сумму налога.

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Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом или мораторий на повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020-м по сравнению с действовавшей ценой в 2019-м. Стоит не только ввести поправочный коэффициент или оставить цены прошлого года, но и провести массовую переоценку недвижимости по всей стране в 2021 году, уверен Артем Кирьянов.

В Минфине сообщили, что в ведомство пока не поступали такие предложения. Но установление поправочного коэффициента, применяемого при определении кадастровой стоимости, представляется излишним, считают в министерстве.