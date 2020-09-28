Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

«В текущих непростых условиях мы тем не менее целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом, хочу это подчеркнуть, в целом работают. Они дают необходимый эффект», — сказал Путин.

«Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков», — отметил он.

Президент также заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.