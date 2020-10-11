✅ Рубль заметно ослаб в сентябре, хотя снижение курса в месячном выражении было не таким сильным, как в августе. Об этом свидетельствуют данные сводки Банка России. К доллару рубль ослаб в сентябре по сравнению с августом на 2,5% по номинальному курсу (в августе к июлю — на 3,4%). К евро зафиксировано ослабление рубля в сентябре на 2,2% по номинальному курсу (месяцем ранее — на 6,8%), а по реальному оно оценивается в 2% (против уточненных 6,7% за август).

✅ Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций. Так, без лицензий остались банки «Майский» и «Прохладный». По данным ЦБ, «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Банк «Майский» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Выплаты страховки клиентам банков начнутся не позднее 23 октября.



✅ Из крупнейших банков россияне больше всего доверяют СберБанку, ВТБ и Альфа-Банку, свидетельствуют данные опроса SuperJob, проведенного в сотрудничестве с Банки.ру. Бессменный лидер рейтинга наиболее надежных банков — «Сбер»: его выбрали 66% опрошенных, перед которыми была поставлена задача назвать три самых надежных, по их мнению, банка. На втором месте оказался ВТБ (47%). Третьим банком в рейтинге и первым среди частных стал Альфа-Банк с 21% голосов.

✅ В России может появиться социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Доработанный вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2021—2023 годы поступил в Российскую трехстороннюю комиссию. Кстати, если у вас есть дети, это уже возможность получить налоговый вычет. Как это сделать? Читайте в новом выпуске Fingram.

✅ Банковская система готовится принять удар второй волны кризиса, в худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%, при минимуме 8% это достаточно неплохо, сообщили в АКРА. Как считают эксперты, вторая волна кризиса уже наступает, но даже если локдаун произойдет, то банки его переживут, так как усвоили урок дистанционной работы лучше других отраслей и количество банковских сотрудников, занятых в дистанционном обслуживании клиентов, продолжит расти. Масштабы потерь превысят 1,5 трлн рублей для банковского сектора на горизонте двух лет от начала кризиса, если события пойдут по негативному сценарию.

✅ На фоне второй волны коронавируса и рекомендаций правительства Москвы банки снова увеличивают долю офисных сотрудников, работающих в дистанционном режиме. При этом ни одна из системно значимых кредитных организаций, опрошенных Банки.ру, пока не планирует менять режим работы отделений. Так, Газпромбанк и Росбанк перевели в дистанционный формат работы не менее 80% офисных сотрудников, СберБанк — до 70% в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости. В Альфа-Банке еще с лета более 70% сотрудников центрального офиса работают из дома.