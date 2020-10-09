Рубль заметно ослаб в сентябре, хотя снижение курса в месячном выражении было не таким сильным, как в августе. Об этом свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — сентябре 2020 года» .

К доллару рубль ослаб в сентябре по сравнению с августом на 2,5% по номинальному курсу (в августе к июлю — на 3,4%). Средний номинальный курс доллара за сентябрь равнялся 75,65 рубля (против 73,8 рубля в августе), средний курс с начала года — 70,57 рубля за доллар.

Реальный курс рубля к доллару снизился за месяц на 2,9% (после снижения на уточненные 3,8% месяцем ранее). По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 16,8% по номинальному курсу и, по оценке, на 15,4% по реальному. Квартальное снижение курса российской валюты (за III квартал по сравнению со II кварталом этого года) равнялось 1,7% по номинальному курсу и 2,4% по реальному Ослабление за январь — сентябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 7,8% и 5,8% соответственно.

К евро зафиксировано ослабление рубля в сентябре на 2,2% по номинальному курсу (месяцем ранее — на 6,8%), а по реальному оно оценивается в 2% (против уточненных 6,7% за август). Ослабление к декабрю 2019-го — 21,7% и 19,5% соответственно, квартальное — 7,3% и 6,9%. За девятимесячный период (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) ослабление рубля к евро составило 7,8% по номинальному курсу, как и к доллару, а по реальному оно оценивается в 5,7%.

Средний номинальный курс евро в сентябре — 89,28 рубля (против 87,34 в августе). Средний курс января — сентября 2020-го равен 79,31 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 2,1% (на 5% в августе), реальный, по оценке, — на 2,3% (против уточненных 5,1% месяцем ранее). Снижение в сентябре по сравнению с декабрем 2019-го составило 16,6% и 15,2% соответственно, за III квартал по сравнению со II кварталом — 4,7% и 4,5%; в январе — сентябре оно равнялось 5,3% и 4,9% в годовом выражении.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.