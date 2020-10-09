Центробанк в пятницу принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций.

Так, без лицензий остались банк «Майский» (регистрационный номер 1673, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский) и банк «Прохладный» (регистрационный номер 874, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный).

В пресс-службе регулятора пояснили, что банк «Майский» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, банк «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информацию о которых регулятор направит в правоохранительные органы. Более 70% кредитного портфеля банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.



Банки «Майский» и «Прохладный» являются участниками системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплаты страховки клиентам банков «Майский» и «Прохладный» начнутся не позднее 23 октября 2020 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения по вкладам.

Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 октября 2020 года.