🔹 Рубль заметно ослаб в сентябре, хотя снижение курса в месячном выражении было не таким сильным, как в августе. Об этом свидетельствуют данные сводки Банка России. К доллару рубль ослаб в сентябре по сравнению с августом на 2,5% по номинальному курсу (в августе к июлю — на 3,4%). К евро зафиксировано ослабление рубля в сентябре на 2,2% по номинальному курсу (месяцем ранее — на 6,8%), а по реальному оно оценивается в 2% (против уточненных 6,7% за август).

🔹 Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций. Так, без лицензий остались банки «Майский» и «Прохладный». По данным ЦБ, «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Банк «Майский» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Выплаты страховки клиентам банков начнутся не позднее 23 октября.

🔹 Из крупнейших банков россияне больше всего доверяют СберБанку, ВТБ и Альфа-Банку, свидетельствуют данные опроса SuperJob, проведенного в сотрудничестве с Банки.ру. Бессменный лидер рейтинга наиболее надежных банков — «Сбер»: его выбрали 66% опрошенных, перед которыми была поставлена задача назвать три самых надежных, по их мнению, банка. На втором месте оказался ВТБ (47%). Третьим банком в рейтинге и первым среди частных стал Альфа-Банк с 21% голосов.

🔹 Треть заемщиков микрофинансовых организаций по своему риск-профилю подходят требованиям банков, но все равно становятся клиентами МФО, сообщили в НБКИ Алексей Волков. Участники рынка признают, что в последнее время портреты среднего клиента МФО и банка сближаются, а конкуренция за хороших заемщиков нарастает.