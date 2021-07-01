Промсвязьбанк увеличил доходность по накопительным счетам в среднем на 1 процентный пункт, сообщили в пресс-службе банка. Максимальная ставка с учетом надбавок достигла 6,5%.

По накопительному счету «Акцент на процент» доходность увеличена до 4% годовых. К этой ставке может быть применена дополнительная надбавка до 2,5 п. п. — ее получат клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. Точный размер надбавки зависит от ежемесячного оборота по карте.

По накопительному счету «Про запас» ставки увеличены максимально до 4,75% годовых. Для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка 6% годовых.

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«Открыть накопительные счета «Про запас» и «Акцент на процент» можно как в отделениях банка, так в мобильном приложении и интернет-банке. Клиент может снимать и пополнять накопительные счета на любую сумму без ограничений», — отмечается в релизе.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения «Купил – накопил» и «Пополнил – накопил», который позволяет самостоятельно настроить перечисление с карты на накопительный счет определенной суммы от каждой покупки по карте. Подключить сервис можно в любом отделении банка, мобильном приложении или интернет-банке.

Анна КОМАРОВА