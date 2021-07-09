Рынок дебетовых карт продолжает расти, рынок кредитных карт — стагнирует, свидетельствуют данные исследования , подготовленного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.



Так, количество кредитных карт по итогам 2020 года составляло 41 млн штук, по итогам 2021 года достигнет 43 млн штук — это уровень 2019 года. По оценкам компании, на одного россиянина старше 15 лет приходится 1,7 активной дебетовой карты и 0,6 активной кредитной карты — на одного занятого в экономике.



«Потенциал роста кредитных карт ограничен как по количеству, так и по объему портфеля, карты будут все больше генерировать не процентный, а трансакционный доход, превращаясь из кредитного в сервисный продукт. Уже сейчас доля грейсеров (тех, кто возвращает банку деньги в течение льготного периода с нулевой ставкой) в массовом сегменте составляет 56%, а в высокодоходном сегменте (affluent) — 85%. Поэтому уже сегодня льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты», — замечают аналитики.



Также ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа. А вот размер ставки по кредиту — на третьем (в сегменте mass) и шестом (affluent) местах, размер кредитного лимита — на пятом и четвертом местах соответственно.

По прогнозу экспертов, программы кэшбэка в будущем будут доступны только сегменту affluent, который за счет большего количества карточных платежей будет получать высокий доход. Сейчас в этом сегменте доходность reward-программ для клиентов составляет 1,5%, тогда как в сегменте mass — всего 0,15% — в десять раз меньше. Уже сегодня 25% кредитных карт массового сегмента не имеют никаких reward-программ, тогда как в affluent-сегменте чистых кредиток всего 1%.

Еще один плюс в пользу трансакционной модели — уровень просроченной задолженности по карточным кредитам растет, качество портфелей снижается. По прогнозам Frank RG, к 2022 году уровень просроченной задолженности по карточным портфелям достигнет 15% и выйдет на уровень кризиса 2014—2015 годов.

Самые популярные кредитные карты c большим кредитным лимитом Выбор пользователей Банки.ру

Критерии выбора дебетовых карт остались прежними: надежность банка, удобство онлайн-банка и стоимость обслуживания. При этом центр обслуживания клиентов — мобильное приложение, а не интернет-банк, как было всего лишь пять лет назад.



Бонусная программа — на четвертом месте среди факторов выбора карты. Но, несмотря на это, 50% всех активных карт подключены к бонусным программам. В 2020 году по ним выплачено 114 млрд рублей. Основная проблема — бонусные программы не означают лояльности клиентов. Тем более с учетом снижения комиссий за переводы из банка в банк по СБП.

Поэтому для банков ключевой задачей на ближайшие годы станет больше удержание клиентов, чем повышение их трансакционной активности, как двумя годами ранее. А бороться за клиентов банки продолжат качеством сервиса — тут им больше ничего не остается.

«Гонка кэшбэков давно закончилась, ей на смену пришли три ключевые тенденции — отсутствие наличных, рациональность и цифровизация. Пластик теряет актуальность: к 2023 году доля цифровых карт составит 25% всего объема активных карт (сейчас — 1%)», — резюмируют аналитики.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

