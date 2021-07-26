Главная цель киберпреступников, по мнению специалистов, — сведения о людях, их расходах, счетах и реквизиты их документов, пишут «Известия» . Почти 31% похищенной информации во время атак на серверы различных организаций — личные персональные данные, 23% захваченных сведений — учетные данные, подсчитали в Positive Technologies. По версии ESET, мошенников интересуют данные о платежеспособных клиентах — покупателях автомобилей, дорогих гаджетов, ювелирных изделий, пациентах платных медицинских клиник, а также о пенсионерах.

Личные данные попадают в базы на черном рынке чаще всего через инсайдеров или взлом информационных систем, рассказал руководитель отдела компании «Код безопасности» Павел Коростелев. По его словам, стоимость базы с персональными данными граждан зависит от того, какие персональные данные есть в базе: если только имя, фамилия и номер телефона, то цена будет низкая, если плюс электронная почта и пароль для доступа, то стоимость возрастает. Коростелев подчеркнул, что чем меньше людей видело базу, тем выше ее цена.

Эксперты рассказали о получении мошенниками кредитов через взломанные профили на «Госуслугах» Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

Как рассказал управляющий партнер юрфирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян, мошенники часто применяют методы социального инжиниринга, то есть, имея детальную информацию о частной жизни лица, могут расставлять ловушки в момент телефонного разговора, поэтому любые данные, которые обогащают уже имеющиеся базы, имеют ценность. По словам Коростелева, преступники могут использовать персональные данные для организации спам-рассылок, для мошенничества, когда звонят якобы из банка и предлагают перевести деньги на безопасный счет. Злоумышленники могут просто взять кредит в онлайн-сервисе, зная паспортные данные человека.

Также персональные данные в виде кредитной истории покупают, например, банки для оценки кредиторов, отметил Коростелев. По словам Дарбиняна, чисто теоретически белый рынок интересует практически все то же самое, что и черный, за исключением кардинговых сетов украденных карт. Формально закон защищает персональные данные граждан, но всегда найдутся оговорки, позволяющие одним партнерам поделиться сведениями о клиенте с другими, пояснил юрист. Зачастую это все оформляется договором оказания услуг, договорами предоставления прав на ПО. Любые документы могут потребоваться для организации получения услуг внешними сервисами, в случае отказа от их предоставления человек не сможет с этими сервисами работать, рассказал Коростелев.

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести изменения в статью 159 УК РФ, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Если вы нашли персональные данные в открытом доступе, то нужно написать заявление в Роскомнадзор, сообщив, что не давали права на обработку и публикацию данных сторонним организациям, сообщил эксперт. Ведомство постарается убрать информацию из Интернета, а компанию, которая выставила данные в открытый доступ, могут оштрафовать. Еще есть механизм права на забвение, когда можно самостоятельно обратиться к поисковикам для удаления ссылок из поисковой выдачи, сообщил Дарбинян. По его словам, можно самостоятельно обратиться в суд, наняв компетентных юристов, специализирующихся в сфере приватности и IT. Порой необходимо проводить расследование инцидента, искать цифровые следы, в результате чего можно установить виновное лицо, с которого гражданин может взыскать всю сумму ущерба и компенсацию морального вреда.