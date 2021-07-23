Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести изменения в статью 159 УК РФ, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Володин отметил, что тема телефонного мошенничества становится все более проблемной. «Почти двукратный рост количества преступлений за последние полтора года. В прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей. Для сравнения, сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края», — пояснил он.

Председатель Госдумы добавил, что преступники используют различные методы, в том числе ложные сообщения о попавшем в беду родственнике с требованием перевести деньги, телефонные вирусы и т. д. Кроме того, стремительно растет число хищений со счетов клиентов банков посредством различных мошеннических схем, подчеркнул Володин, уточнив, что наказание за подобные деяния должно быть более тяжелым.

«Суды назначают до пяти лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по‑прежнему попадают преступникам из‑за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав», — сказал он.

Банки намерены запустить технологию по борьбе со звонками мошенников По словам экспертов, система по отслеживанию недобросовестных операторов поможет снизить объем телефонного фрода.

Председатель Госдумы заявил, что необходимо также совершенствование банковских процедур и регламентов, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности за такие преступления.

«Наша задача — сделать все для защиты граждан от злоумышленников, создать условия, в которых ведение подобного «бизнеса» станет невозможным. Необходимо не только информирование наших граждан, но и совершенствование банковских процедур и регламентов, жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, принятие дополнительных законодательных мер в части повышения ответственности», — отметил Володин.

Он напомнил, что депутаты уже приняли ряд решений, которые направлены на борьбу с киберпреступностью. Так, с марта этого года работает закон, согласно которому операторы обязаны удалять из общего доступа персональные данные по первому запросу пользователей. Была усилена ответственность и серьезно увеличены штрафы за нарушения в этой области. ФСИН получила право блокировать номера мобильной связи в местах лишения свободы.

Борьбу с телефонным мошенничеством предложили сделать целью нацпрограммы Участники рынка и представители нескольких ведомств предложили включить в число целей нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращение в десять раз телефонного мошенничества к 2024 году по сравнению с текущим уровнем, а также создание распределенного SOC (Security operations center) для обеспечения кибербезопасности государственной облачной инфраструктуры. Об этом пишет РБК , ссылаясь на материалы рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». По словам одного из собеседников, представители АНО должны до 1 октября представить вице-премьеру Димитрию Чернышенко список мероприятий для достижения целей. По словам Чернышенко, к этому сроку на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновленная стратегия деятельности АНО на 2022—2024 годы.

Анна КОМАРОВА