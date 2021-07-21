Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на «Госуслугах» и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — заявил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эти повышенные риски — обратная сторона удобства сервиса, который позволяет совершить множество операций. «Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», — сказал Ульянов.

По словам эксперта, сейчас для повышения уровня защиты можно включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Однако это не поможет полностью уберечься от действий мошенников.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев также предупредил о высоком риске мошеннических действий с кредитами и микрозаймами, которые берутся через профиль на «Госуслугах». Лебедев тоже отметил, что онлайн-сервисы сегодня хоть и удобны, но небезопасны. Обезопасить себя можно, только если не расслабляться и не надеяться, что государство тебя защитит.

Директор по развитию компании «Тридиви» (3DiVi Inc.) Дмитрий Морозов заявил, что ему не известно о фактах взлома профилей на «Госуслугах», но он допускает такую возможность. Эксперт надеется, что надежность аккаунтов сможет повысить биометрия, например вход по Face ID или скану сетчатки.



Сообщения о взломах личных кабинетов на «Госуслугах» стали появляться в социальных сетях в июле. Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.