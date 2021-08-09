Банки начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах, пишут «Известия» . Совершать обмен по курсу на день оплаты позволяют новые правила платежных систем, однако в крупнейших банках пока их массово не применяют, конвертация в среднем занимает два — четыре дня.

Держателям «СберКарты Тревел» позволят делать покупки в иностранной валюте, фиксируя ее курс на момент приобретения, заявил директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка Игорь Ковалев. Он отметил, что обычно при платежах в заграничных интернет-магазинах или за рубежом деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. За этот период курс может вырасти, и в итоге в рублях будет потрачена большая сумма, чем планировал клиент.

Платежная индустрия в мире постепенно переходит к мгновенной конвертации, когда курс валюты будет фиксироваться на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней, подтвердил исполнительный директор «Ренессанс Кредита» Михаил Лейтес. Он добавил, что банк планирует присоединиться к этой инициативе.

В ПСБ сообщили, что обычно с момента проведения самой трансакции до момента фактической конвертации средств клиента на счете проходит от двух до четырех дней. В «Открытии» эта процедура занимает, как правило, три дня, в «Абсолюте» — «несколько суток», в Ситибанке — два-три дня, рассказали их представители. В МКБ курс фиксируется на дату проведения клиринга (расчета между банком-эмитентом и банком, обслуживающим магазин). О планах менять подход к конвертации в этих кредитных организациях не рассказали.

«Как и любая платежная операция в рублях, списание оплаты за границей или в иностранных интернет-магазинах происходит в два этапа: бронирование средств и списание со счета карты. В день оплаты клиенты видят конвертацию валюты по онлайн-курсу на текущую дату. Итоговая конвертация проходит во время списания со счета — в течение двух-трех дней после оплаты и получения подтверждения от банка-эквайера», — пояснили в МТС Банке.

По мнению генерального директора финтехкомпании RBK.money Дениса Бурлакова, в первую очередь возможность мгновенной конвертации выгодна клиенту: он сразу сможет оценить сумму товара и не думать о том, что в результате он обойдется дороже из-за изменения курсов валют, особенно когда человек находится на отдыхе за границей. Он напомнил, что сейчас туристический поток в зарубежные страны растет в связи с постепенным снятием антиковидных ограничений, поэтому карты с мгновенной конвертацией валют будут востребованы. Эксперт добавил, что в период пандемии серьезно выросла сфера онлайн-шопинга, в том числе и в зарубежных интернет-магазинах, что говорит в пользу актуальности продукта.